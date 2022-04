Giorgio Chiellini dice addio all'Italia. A Wembley con l'Argentina l'ultima dopo 117 presenze

MilanNews.it

"Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: per me sarà l'ultima con l'Italia, sono sicuro". Insomma, la data è oramai cerchiata in rosso per Giorgio Chiellini. Il prossimo 1 giugno il capitano azzurro saluterà la Nazionale, suo malgrado vista l'assenza da quel Mondiale che avrebbe tanto voluto giocare, dopo 116 presenze. Quella contro l'Argentina a Wembley, l'ultima, sarà la 117esima.