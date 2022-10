MilanNews.it

Con la rete in casa della Dinamo Zagabria, Olivier Giroud ha segnato il suo 15° gol (su 20 totali) in trasferta in Champions League: si tratta del 75%, solo Timo Werner del Lipsia può vantare lo stesso score tra i giocatori che in coppa hanno segnato almeno 15 reti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.