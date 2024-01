Giroud e i derby persi nel 2023: "Brucia. Ibra serve anche a far capire ai più giovani che il derby è una partita particolare"

Nel 2023 il Milan ha perso tutti i derby contro l'Inter. Non solo i tifosi milanisti hanno sofferto parecchio per queste sconfitte, ma anche i giocatori rossoneri, come testimoniano le parole rilasciate da Olivier Giroud alla Gazzetta dello Sport: "Brucia. Il derby deve bruciare qui (si tocca il petto, ndr). Ibra serve anche a questo, per far capire ai più giovani che il derby è una partita particolare, deve venire dal cuore e dall’anima. Siamo sulla buona strada, anche se mancano ancora troppe partite".

Durante l'intervista, Giroud ha spiegato anche il nuovo ruolo di Ibrahimovic: "Ibra è il link tra RedBird e la squadra, ci connette con la proprietà senza sovrapporsi al lavoro di Pioli. È qui per aiutare, soprattutto sull’approccio mentale e le motivazioni. Parla con noi e ci aiuta. Dice: 'Se vincete voi, vinco anche io'.