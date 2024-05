Giroud e il passaggio ai Los Angeles FC: "Penso di poter disputare un paio di buone stagioni"

(ANSA) - PARIGI, 24 MAG - Olivier Giroud lascerà la nazionale di Francia al termine degli Europei che cominceranno tra meno di un mese in Germania, e che lui giocherà con la maglia dei Bleus. Lo ha annunciato l'ormai ex milanista, 37 anni, in un'intervista che il quotidiano sportivo 'L'Equipe' pubblica sia nella sua edizione in edicola che su quella online. "In tutta onestà - le parole di Giroud -, devo dire che questa sarà la mia ultima competizione con la maglia della nazionale. E' certo che mi mancherà, ma ho deciso: con i Bleus sarà finita dopo gli Europei. E' tempo di fare spazio ai giovani".

Campione del mondo nel 2018, 131 presenze e 57 gol con la maglia della Francia, dopo Euro '24 Giroud andrà a giocare nella Mls nordamericana, con la maglia del Los Angeles FC: "lì penso di poter disputare un paio di buone stagioni". Poi ancora sull'addio alla Francia: "il peso degli anni comincia a farsi sentire - ha sottolineato Giroud, primatista di reti in nazionale -, e per questo ho riflettuto a lungo: qui si gioca ogni tre giorni e quindi è complicato reggere a certi livelli. Ma di sicuro non andrò a Los Angeles a fare il turista, e penso che per me sia il momento giusto per andare lì". (ANSA).