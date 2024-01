Giroud fissa gli obiettivi: "20 gol in A e arrivare in doppia cifra con gli assist. Ora è difficile pensare allo scudetto, ma..."

Olivier Giroud, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sui suoi obiettivi personali in questa stagione: "Se i 20 gol in A sono un obiettivo? Se potrò farli, sì. Non mi metto nessuna barriera per i gol! Mi piacerebbe anche arrivare in doppia cifra con gli assist".

Il francese ha parlato poi anche degli obiettivi di squadra: "Scudetto? L’obiettivo è concentrarci sul percorso. Se stiamo bene e facciamo come si deve, possiamo provare ad accorciare su Juventus e Inter, che stanno giocando una grandissima stagione. Ad aprile le incontreremo entrambe, una dopo l’altra, dobbiamo arrivarci al massimo. Prima vinciamo e guadagniamo punti, poi parliamo. Per adesso è difficile pensare allo scudetto. L'Europa League? Il Milan è tra le squadre che possono vincerla. Siamo un po’ outsider e un po’ favoriti: è un trofeo che vogliamo provare a vincere anche perché manca nella bacheca del club".