Giroud rivela: "Mi piacerebbe diventare direttore sportivo. Di sicuro non farò l’allenatore, troppo stress..."

Oltre a parlare del suo futuro da giocatore ("Non so ancora che cosa succederà in futuro. Però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose. La nostra è una storia d’amore. Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. Futuro in Mls? Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia"), Olivier Giroud ha rivelato alla Gazzetta dello Sport anche cosa gli piacerebbe fare dopo aver lasciato il calcio giocato.

Ecco le sue parole: "Mi piacerebbe diventare direttore sportivo. Occuparmi di prima squadra, settore giovanile, mercato: tutto questo ti dà una visione di insieme. Di sicuro non farò l’allenatore, troppo stress... (risata, ndr )".