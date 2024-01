Giroud spiega il suo rapporto con Pioli: "Fiducia reciproca. Quando era nella tempesta gli ho detto che..."

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato così il suo rendimento: "Si può sempre migliorare, è una questione di volontà, e l’assist ha sempre fatto parte del mio calcio. Penso che il mio possa essere un buon esempio per i più giovani: non si smette mai di crescere. Specialmente se sei dove vorresti essere: io al Milan sto bene, ho ricevuto un’accoglienza da sogno, con Pioli e il suo staff c’è un grande rapporto".

E proprio in merito al suo rapporto con Stefano Pioli, Giroud ha spiegato: "Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno. Gli ho detto: 'Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre'. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa".