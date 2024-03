Giudice fa chiarezza sul vendor loan: "Le aziende vivono con il debito: più conveniente del finanziamento con equity"

Alessandro Giudice, giornalista collaboratore del Corriere dello Sport ed esperto in particolare di economia e finanza, è stato a colloquio con Gerry Cardinale negli scorsi giorni. Per questo Carlo Pellegatti ha intervistato il collega sul proprio canale YouTube per parlare delle recentissime dichiarazioni del maangeer americano, dei progetti di RedBird sul Milan ma anche per chiarire alcuni punti e soprattutto quello legato all'ormai famoso vendor loan di Elliott all'azienda di Cardinale.

Così Giudice fa chiarezza sul vendor loan: "Per me sarà un percorso interessante quello di Cardinale. Sorrido quando ascolto queste ricostruzioni del debito da ripagare entro un anno e mezzo. Vedete, la struttura finanziaria di un’azienda è fatta di capitali, azionisti e debito. Le aziende vivono con il debito, noi dobbiamo uscire dallo stereotipo dell’individuo. Finanziarsi con il debito entro una certa soglia, è più conveniente che finanziarsi con l’equity, cioè con il capitale degli azionisti. Perchè sul debito pago un interesse e so quello che pago; sul capitale degli azionisti pago figurativamente un costo ancora maggiore perché l’azionista che mi dà i soldi non si accontenta del 6 o del 7% ma vuole il 12, il 13%".