Giudice sportivo: un turno a Leao. Romagnoli, Calabria e Pioli entrano in diffida

Il giudice sportivo poco fa ha comunicato i calciatori che saranno squalificati per il prossimo turno di Serie A, che il Milan giocherà in quel di Cagliari lunedì sera. Per quanto riguarda i rossoneri, Rafael Leao salterà il match dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo contro il Torino sabato scorso. Entrano in diffida invece Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Inoltre, anche il mister Stefano Pioli è diffidato, e alla prossima sanzione sarà squalificato.