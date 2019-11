Giunti: "Con la Spal è stata una partita dura, gol di Brescianini è il giusto epilogo di questa settimana"

Vittoria importante per i rossoneri contro la Spal in Primavera 2, un successo che permette ai ragazzi di Giunti di consolidare il secondo posto in solitaria (a quota 17), sempre a -4 da un Hellas Verona che non sta sbagliando un colpo. Queste le parole dell'allenatore al termine della partita: "È stata una partita difficile, contro una squadra organizzata che ha cercato in tutte le maniere di chiuderci gli spazi disponibili. Abbiamo avuto la bravura di crederci fino in fondo, il gol di Brescianini è il giusto epilogo di questa settimana intensa dal punto di vista dell’impegno fisico e mentale. I ragazzi hanno davvero dato tutto quello che avevano, la rotazione che abbiamo utilizzato dei vari ragazzi della rosa ha dato i suoi frutti. Oggi una citazione particolare va fatta per la grande prova, per di più la prima a sette mesi dall'infortunio, di Emanuele Torrasi, il quale d'ora in poi merita tutto il bene del mondo dopo le tante vicissitudini che è stato costretto ad affrontare".