Giusto non cambiare dopo ultimi risultati? Pioli: "Assolutamente sì, diventiamo squadra vincente"

È giusto non cambiare nonostante gli ultimi risultati negativi? "Assolutamente sì. Poi può cambiare qualche posizione in campo, lo abbiamo sempre fatto, ma il nostro percorso è molto chiaro. Quello che ha detto Kjaer rispecchia tutta la nostra convinzione. È bene giocare contro i più forti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento e ci arriviamo bene dopo il superamento del turno in Europa League. Stiamo cercando di diventare una squadra vincente, i vincenti provano nuove soluzioni e non restano sulle sconfitte". Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha confermato così in conferenza stampa l'intenzione di continuare a puntare sulla stessa struttura tecnica e tattica anche domani contro la Roma, a prescindere dall'ultimo periodo poco positivo in termini di risultati.