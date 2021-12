Gli ottavi di finale e il record di Totti: Ibrahimovic vuole il gol più vecchio della Champions

Nel successo del Milan contro la Salernitana, Zlatan Ibrahimovic è rimasto seduto in panchina con l'obiettivo di arrivare al massimo della condizione alla decisiva sfida Champions contro il Liverpool. In ballo c'è il (difficilissimo) passaggio agli ottavi di finale, ma anche qualcosa a livello personale, come sottolinea il Corriere dello Sport. Lo stimolo in più per Ibra arriva da un record che al momento appartiene a Francesco Totti, ovvero quello del gol più "vecchio" in Champions League: al momento è appunto in mano a Totti, che nel 2014 contro il CSKA Mosca andò in gol a 38 anni e 59 giorni.