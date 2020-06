Gli ultimi dieci minuti prima del via di Juventus-Milan nel dettaglio

l fischio d'inizio... Minuto per minuto. Repubblica spiega nel dettaglio il cerimoniale che porterà, nei minuti precedenti, al via della prima gara post stop per pandemia da Coronavirus tra Juventus e Milan di questa sera. Alle 20.51 i raccattapalle si sistemeranno, alle 20.54 e 30” gli arbitri usciranno dagli spogliatoi, alle 20.55 lo farà il Milan, alle 20.56 la Juventus. E alle 21.00 il minuto di silenzio per le vittime, poi il via. E sarà di nuovo calcio.