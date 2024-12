Gol di De Ketelaere viziato da un fallo: le foto dell'episodio e le parole di Calvarese

Nel big match tra Atalanta e Milan, valido per la 15esima giornata, e che si sta giocando in questo momento al Gewiss Stadium, i nerazzurri sono andati in vantaggio dopo una decina di minuti grazie al gol del grande ex Charles De Ketelaere che è staccato di testa su una situazione di palla inattiva. Il gol del 17 nerazzurro è però viziato da una spinta su Theo Hernandez su cui ha fatto leva per saltare più in alto. Il Milan è poi riuscito a pareggiare pochi minuti dopo grazie al gol di Morata su assist di Leao.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sui propri profili social ha scritto: "I nerazzurri sbloccano la gara con il colpo di testa di Charles #DeKetelaere, che batte Maignan su sviluppo da piazzato. Per quanto il belga salti in alto, si appoggia subito con due mani su #Theo e gli impedisce di saltare a sua volta andando a contrasto"

Guarda le foto dell'episodio in fondo all'articolo.