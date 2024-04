Gol Roma viziato da un fuorigioco Lukaku, VAR tagliato fuori. Svista dell'assistente

Gol della Roma con Mancini al minuto 17 con un colpo di testa preciso e angolato da corner: nulla da fare per Maignan. Se nell'azione in sé non c'è nessuna irregolarità ce n'è invece una enorme nell'azione che ha portato al calcio d'angolo.

Sul lancio in profondità di Celik per Lukaku il belga era in fuorigioco netto di almeno mezzo metro. Il Var ovviamente non può intervenire, ma l'assistente poteva eccome. Il "misfatto" si è consumato davanti ai suoi occhi ed era una lettura decisamente facile per un arbitro europeo. A nulla sono valse le proteste di mister Pioli, che nell'occasione è stato pure ammonito dal direttore di gara Turpin.

Non ci sarebbe dovuto essere nessun calcio d'angolo, grave errore dell'assistente che indirizza una partita equilibrata.