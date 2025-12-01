Golden Boy, Mouzakitis: "Modric è il mio idolo, quando ho tempo lo guardo sempre"

Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha vinto il Golden Boy Web 2025 organizzato da Tuttosport. A margine dell’evento, intervistato da Sky Sport, il greco ha parlato del suo idolo Luka Modric:

“Quando ho tempo lo guardo sempre, è il mio idolo. Sono molto contento di vederlo giocare, ha 40 anni ed è fantastico che giochi così: è un qualcosa che rende ancora più incredibile il suo percorso”.