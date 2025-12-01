Golden Boy, Mouzakitis: "Modric è il mio idolo, quando ho tempo lo guardo sempre"
MilanNews.it
Christos Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiacos, ha vinto il Golden Boy Web 2025 organizzato da Tuttosport. A margine dell’evento, intervistato da Sky Sport, il greco ha parlato del suo idolo Luka Modric:
“Quando ho tempo lo guardo sempre, è il mio idolo. Sono molto contento di vederlo giocare, ha 40 anni ed è fantastico che giochi così: è un qualcosa che rende ancora più incredibile il suo percorso”.
Pubblicità
News
Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Tutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
4 Chiariello: "Il Milan di vantaggi arbitrali ne ha avuti fin troppi. E il Napoli, a differenza del Milan, ha dimostrato di essere una capolista affidabile"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera del Milan. E' ancora presto per pensare allo scudetto, ma è uno dei nostri obiettivi"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com