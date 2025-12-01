MN - Falci: "Allegri ha ridato un'anima al Milan che l'aveva persa da tempo"

"A corto muso. Max Allegri e gli altri. Il calcio diventa politica" è il nuovo libro di Giuseppe Alberto Falci, penna de Il Corriere della Sera, fra le altre cose, che in esclusiva ai microfoni di MilanNews ha raccontato retroscena dietro la scelta di dedicare un libro all'allenatore del Milan, molto spesso oggetto di critiche, secondo l'autore anche ingiuste.

È tornato al Milan dopo la Juventus

"È tornato in una società (il Milan, ndr) che fino all'altro ieri aveva fatto esplodere diversi allenatori, in cui due pezzi non comunicano o che comunque non comunicassero. E invece oggi governa, mi sembra primo in classifica. Ha perso una sola partita. È riuscito a dare un'anima a una società e a una squadra che l'avevano persa da tempo. Il libro nasce per questo: c'è stata una malafede nei suoi confronti".