Leao prima punta? Sabatini: "Può fare il centravanti, ma con le sue caratteristiche"
Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così del Milan di Max Allegri che sabato ha battuto 1-0 la Lazio a San Siro: "Maignan ha fatto un miracolo, ma ha fatto solo quella parata contro la Lazio. Maignan fa i miracoli, Leao fa il centravanti, Modric e Rabiot sono determinanti, i difensori difendono bene. Il gol che il Milan fa alla Lazio arriva con quattro passaggi di prima ed è una rete che se la fa una squadra di Guardiola ne parlavamo per tanto tempo.
Leao? Per me Leao può fare la prima punta, ma lo fa con le sue caratteristiche: è uno che va in profondità, ma non è quell'attaccante su cui appoggiarsi quando la squadra soffre. Leao non sa tenere palla e far salire la squadra".
