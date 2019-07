Gourcouff e l’addio al calcio: un’avventura sfortunata al Milan

È la novità di ieri, secondo quanto riporta da Ouest-France, Yohann Gourcuff starebbe seriamente pensando di appendere le scarpe al chiodo. Il trequartista, che ieri ha compiuto 33 anni, è attualmente svincolato e sembra abbia deciso per davvero di ritirarsi. Un’avventura breve e sfortunata la sua quella con la maglia del Milan, arrivato come promessa, come “nuovo Kakà” ha concluso la sua esperienza a Milano con 54 presenze tra le varie competizioni in due anni, realizzando solo 3 gol e 6 assist. Un’esperienza negativa che lo ha poi portato ad una carriera piuttosto mediocre, che lo sta per spingere ad un anticipato ritiro.