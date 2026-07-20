Gozzini: "Chi potrebbe parlare a Milanello e nei post partita sono Cardinale e Ibra. Lo svedese è più su questo che sul mercato"

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Alessandra Gozzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista ai microfoni di MilanVibes.

Ti aspetti una figura a Milanello e nei post partita che stia accanto ad Amorim?

"Sicuramente non mi aspetto che Calvelli sia quel tipo di persona, mi sembra che sia un profilo più riservato. Ad oggi le figure che possono avere quel tipo di ruolo possono essere Cardinale, ovviamente, e Ibrahimovic. Queste sono le due identità, soprattutto lo svedese, che possono fungere da testimonial dell’allenatore portoghese qualora ci fosse da parlare sia ai calciatori che alla stampa. Ibrahimovic lo vedo più improntato su questo aspetto che sulle vicende di calciomercato”.

Quali sono stati i primi riscontri da parte dei giocatori riguardo al tecnico portoghese?

“I giocatori hanno accolto con curiosità e partecipazione la nuova figura in panchina. Da quello che si racconta la squadra ha ricambiato l’entusiasmo che ha portato Amorim da quando è arrivato a Milano. Penso che questo aspetto sia la base necessaria per avviare un nuovo corso. Con gli altri due allenatori portoghesi, Fonseca e Conceicao, non fu così”.

Può sorprendere tutti e parlare l’italiano in conferenza

“Il suo desiderio è quello di imparare la lingua in fretta. Sta studiando per questo. Da quello che so vuole apprendere l’italiano in tempi stretti. Per quanto mi riguarda, è un altro aspetto ‘da entusiasta’ da sottolineare, perché magari in una squadra internazionale, con proprietà straniera e pochi italiani, potevi magari pensare di poter mettere in modo secondario l’apprendimento della lingua, invece per lui è una priorità per calarsi al 100% nella realtà”.