Gozzini: "L’affetto da Fullkrug è conquistato a tempo di record: sa farsi ben volere, ha un sorriso accogliente nonostante i muscoli del gigante"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Niclas Fullkrug: "Alla seconda presenza a San Siro può già vantare un coro della Sud che intona "Füllkruuug, Füllkruuug" avendo poche rime a disposizione. Conta la sostanza, per i tifosi come per Niclas, il centravanti d’area che al Milan mancava da un po’. Bastano tre minuti: dentro dopo ventotto del secondo tempo per sbloccare una partita che non voleva sbloccarsi, Füllkrug trova in fretta la combinazione. "Mi sentivo pronto e ho ricevuto un grande assist da Saelemaekers, cross così sono il sogno di ogni attaccante. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio". Su Niclas piove l’abbraccio della curva e quello di tutta la squadra. Anche in questo caso, l’affetto è conquistato a tempo di record: Niclas sa farsi ben volere, ha un sorriso accogliente nonostante i muscoli del gigante.

Sempre presente: il debutto a Cagliari, dentro con il Genoa, titolare a Firenze, dove in un paio di occasioni aveva mandato Pulisic in porta. Subentrato a Como nonostante un dito del piede rotto. Allegri lo aveva applaudito in pubblico: "È stato lui a volerci essere a tutti i costi, è un giocatore caratteriale e ci tiene tanto, è molto importante per noi". Eccoci infine a ieri e al gol vittoria arrivato al 31’: Milan-Lecce finisce 1-0, stesso risultato che i giallorossi avevano subito qui pochi giorni fa dall’Inter".