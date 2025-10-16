Gravina conferma: "Euro 2032? San Siro non rientra negli standard"

A margine del consiglio federale odierno, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così di San Siro in vista di Euro 2032: "Esiste una valutazione in atto che richiede il rispetto di alcuni standard della UEFA, non può esserci alcun documento. La decisione spetta poi alla FIGC, ho sentito tante attività a riguardo ma spetta solo a noi. Abbiamo strutturato un gruppo tecnico con all'interno un rappresentante UEFA come Michele Uva che conosciamo bene. Oggi lo diciamo noi che San Siro non rientra negli standard.

Abbiamo fatto un incontro per il nuovo stadio della Roma, c'è massima disponibilità del sindaco ed enorme volontà della proprietà della Roma. Mi sembra che siano a buon punto, ho buone speranze e sono molto fiducioso del fatto che la città di Roma potrà avere il secondo stadio" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

