Gravina: "San Siro? Una città come Milano non può restare fuori dall’individuazione dei cinque stadi per la fase finale di Euro2032"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1, ha parlato così del tema stadi: "Abbiamo bisogno di qualcosa che incentivi la nostra attività e consenta a chi investe di avere un percorso agevolato. Io riscontro segnali positivi, li abbiamo raccolti nel giro delle città candidate, e questi elementi positivi devono essere tramutati in fatti. Il privato ha voglia di investire ma deve essere supportato dallo Stato.

Gli stadi per Euro2032? Torino mi sembra già una realtà pronta, lo è Roma e devo ringraziare Sport e Salute, che a breve incontrerà l’Uefa per un progetto di investimenti. C’è fermento a Bologna, Cagliari, Palermo e una novità nell’interesse della città di Salerno. San Siro in vendita? Una città come Milano non può restare fuori dall’individuazione dei cinque stadi per la fase finale di Euro2032” riporta calcioefinanza.it.

