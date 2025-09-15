Gravina si dice fiducioso sulla disputa di Milan-Como a Perth
Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 e in merito alla possibilità che Milan-Como di Serie A si giochi a Perth in Australia ha dichiarato: "Il mio pensiero è quello che ha deciso il consiglio federale: non siamo favorevoli a disconoscere l'identità territoriale delle nostre squadre e del nostro campionato, abbiamo dato l'ok alla disputa di Milan-Como in Australia basandoci sull'eccezionalità. San Siro non sarà disponibile.
Questa indicazione l'abbiamo inoltrata in UEFA, ne ho parlato personalmente con il presidente Ceferin e il comitato esecutivo, si teme che in realtà sia parte di una progettualità più ampia. Ci saranno delle consultazioni. Credo che la UEFA darà risposta positiva, altrimenti la Lega Serie A dovrà attivarsi diversamente" riporta tuttomercatoweb.com.
