Gravina sul calcio femminile: “In crescita grazie alle strategie”

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Ogni progetto di sviluppo richiede sempre un piano strategico, ringrazio chi ha lavorato per il rilancio del calcio femminile, a cominciare dalla nostra presidente della Divisione, Ludovica Mantovani. C'è un lavoro molto accurato che getta le basi e parte dai vivai. Lo slogan 'il nostro domani è adesso' credo sia molto significativo, non è per nulla scontato e attesta la crescita del calcio femminile in Italia". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, parlando a Sky Sport. "Abbiamo voglia di trasmettere alle bambine e alle ragazze valori come la passione e l'interesse - aggiunge il n.1 del calcio italiano -. Vogliamo aumentare l'audience e gli spettatori negli stadi, fino a candidarci per ospitare un grande evento internazionale. Valorizzare il vivaio va bene, poi ci sono le competizioni. Naturalmente non posso dimenticare le azzurre: vogliamo migliorare la competitività delle Nazionali". "Siamo stati - conclude - la prima Federazione d'Italia a lanciare il professionismo femminile. Lottiamo per lo sviluppo del calcio femminile. Mi piacerebbe ospitare il Mondiale 2027. Auspico che l'Italia possa candidarsi a ospitare un torneo iridato femminile. Vogliamo incentivare un movimento che è già in crescita". (ANSA).