Graziani e i problemi del Milan: "Se si continua così Fonseca è a rischio.."

Arrivano giudizi e commenti da parte di Ciccio Graziani, che dopo la sconfitta del Milan di Fonseca contro il Parma ha commentato così i problemi dei rossoneri al Tardini. Dalle confusioni tattiche al presunto gesto di Leao, queste le sue parole a SportMediaset:

"Il Milan non può perdere tempo, se la squadra non ha chiara le idee tattiche del suo mister allora bisogna cambiare, nel calcio non c'è tempo. Io mi auguro di no per il Milan, ma se non si cambia dalla prossima partita allora Fonseca resta un po' in bilico. Il gesto di Leao? Se fosse stato per i tifosi è un autogol incredibile, andrebbe a limare la sua immagine, ma non voglio commentare cose non chiare. Il Milan poi non ha nemmeno un vice Hernandez! Chi gioca? Thiaw? Terracciano?..".