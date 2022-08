Graziani su Rebic: "Vedo una rotazione importante tra lui, Origi e Giroud"

MilanNews.it

Francesco Graziani, ex attaccante, intervenuto a SportMediaset XXL, ha parlato così di Ante Rebic, autore di una doppietta contro l'Udinese: "Mi piace. Non è un attaccante d'area di rigore, non è un bomber, ma è un giocatore con grande tecnica e intuito. Non ha mai fatto tanti gol in carriera, però vedo una rotazione importante tra lui, Origi e Giroud, in attesa del rientro di Ibrahimovic. A me piace molto Rebic".