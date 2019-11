Gregucci su Juve-Milan: "Sono passati un po' di anni dal 2003, oggi confronto impietoso"

L'allenatore Angelo Gregucci ha parlato così a Radio Sportiva della sfida fra Milan e Juventus: "Dal 2003 sono passati un po' di anni. La Juventus è cannibale negli ultimi 10 anni, mentre il Milan necessita di tempo per rilanciare il proprio brand. Oggi è impietoso fare un confronto. Non avrei mandato via Giampaolo dopo così poco tempo. La Juventus, invece, deve solo diventare un po' sarriana perché ad oggi sono sempre i singoli a risolvere le partite. I bianconeri, secondo me, hanno i favori del pronostico in Champions, sono più avanti anche del City".