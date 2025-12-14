Grosso contro il Milan: meglio da giocatore che da allenatore

Per la seconda volta nella sua carriera da allenatore Fabio Grosso affronterà il Milan. La prima volta fu un disastro, visto che il suo Sassuolo uscì sconfitto per 6 a 1 dall'ottavo di finale di Coppa Italia di San Siro della scorsa stagione. Precedente che potremmo non prendere in considerazione, ma che comunque ha un peso specifico importante anche nella preparazione della gara da parte del tecnico romano.

Da giocatore le cose contro il Milan sono andate decisamente meglio. Oltre ad essere stata la squadra che ha affrontato più volte in carriera (20), è anche quella contro la quale ha vinto (4) ma allo stesso tempo perso di più (10). Un bilancio piuttosto particolare che dà ulteriore fascino alla sfida di quest'oggi.