Guidi: "Pulisic può dare una grossa mano a Ramos, un po' come Felix in Nazionale"

Marco Guidi ha analizzato alcune soluzioni per far rendere al meglio Gonçalo Ramos: una di queste prevede Christian Pulisic

L'obiettivo primario del Milan e del suo allenatore Ruben Amorim in questo rientro dalla sosta per le Nazionali, è garantire la possibilità a Gonçalo Ramos di esprimersi sui livelli con i quali si è espresso con la maglia del Portogallo. Il centravanti lusitano è reduce da tre gol e un assist in quattro presenze in UEFA Nations League e tornerà a Milanello ampiamente rinvigorito. Il giornalista Marco Guidi, questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, ha provato ad analizzare quali possono essere le soluzioni per riuscire a dare a Ramos l'opportunità di brillare anche in rossonero.

MILAN: PULISIC PUÒ DARE UNA MANO A RAMOS, COME FELIX

Il giornalista Marco Guidi analizza una delle possibili soluzioni per il Milan di far rendere al meglio Gonçalo Ramos, il suo centravanti: "Christian Pulisic può dare una grossa mano al centravanti portoghese Gonçalo Ramos: il suo calcio è meno prevedibile e più dinamico. Capitan America può dialogare nello stretto con Ramos, attaccare a sua volta lo spazio o creare palla a terra sia in solitaria che per assistere il compagno. Un po' come fa Joao Felix in nazionale".