Halloween rossonero: dal 28 ottobre al 1° novembre promozioni sullo Store Online e al Museo Mondo Milan

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Offerte da paura per il perfetto Halloween rossonero!

Dal 28 ottobre al 1° novembre, sconti da brividi sul Milan Store Online!

Venerdì sarà svelata l'esclusiva tazza per celebrare al meglio il perfetto Halloween del milanista, e per tutto il periodo della promozione potrai approfittare dei fantasmagorici sconti su oltre 50 prodotti ufficiali selezionati. Ma le sorprese non finiscono qui!

Sempre dal 28 ottobre al 1° novembre, il biglietto d'ingresso al Museo Mondo Milan sarà a solo €9,90 (acquistabile sia online che alla biglietteria del Museo a Casa Milan) e a tutti i visitatori del 31 ottobre sarà consegnato un gadget a tema. Vieni a trovarci a Casa Milan: anche il Bistrot sarà aperto in quei giorni per il pranzo o uno spuntino.

Quest'anno niente scherzetti, tingi il tuo Halloween di rosso e nero.