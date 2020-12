Hauge, un 2020 da sogno: da giugno ha realizzato 21 gol

Jens Petter Hauge, acquistato dal Milan con un blitz dopo la sfida col Bodo/Glimt, ha vissuto un 2020 davvero super. Da giugno, ovvero quando è iniziata l'Eliteserien, il giovane norvegese ha realizzato ben 21 gol: 14 nel campionato in Novergia, 3 in Europa League col Bodo, 3 nella stessa competizione col Milan ed uno in Serie A contro il Napoli. Questo straordinario ruolino gli ha permesso di essere anche eletto miglior calciatore dell'Eliteserien per il 2020, nonostante si sia trasferiito in rossonero a campionato non ancora concluso.