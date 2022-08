Highlights Milan-Pergolettese: i rossoneri chiudono la pre-stagione con un 7-1

Il Milan ha chiuso la sua pre-stagione segnando 7 gol nell'allenamento congiunto contro la Pergolettese: a segno De Ketelaere con una tripletta, Lazetic con una doppietta, Adli e Pobega. Ecco gli highlights del match forniti da AC Milan:

De Ketelaere

Lazetić

Pobega

Adli



The highlights from the #MilanPergolettese friendly at Mianello#SempreMilan pic.twitter.com/OHQ22bFUy9