Hojlund sempre più verso il Napoli: il giocatore apre alla destinazione. Conte spinge per il danese

Giorni tesi in Casa Milan per l'arrivo del nuovo attaccante. Mentre oggi Boniface svolgerà nuovi controlli medici c'è Hojlund, a lungo obiettivo dei rossoneri, che rischia di sfumare. Sul danese, come racconta Gianluca Di Marzio, c'è forte il Napoli di Antonio Conte:

“Il Napoli vuole Hojlund. Antonio Conte vuole lui e Giovanni Manna sta facendo di tutto per accontentarlo. In questo momento al primo posto c’è Hojlund, al secondo Hojlund e al terzo Hojlund. Poi gli altri arrivano dopo: è brutto dire che sono dei piani B però comunque la scelta riguarda Hojlund che ha dato un’apertura nelle ultime ore. È sicuramente affascinato dal progetto, dalla Champions, dalla leadership di Conte. Le parti stanno continuando a trattare, sia lato giocatore che lato Manchester United per capire quale può essere la formula giusta. Se sarà un titolo definitivo, se sarà un obbligo condizionato a determinati obiettivi. Sicuramente il flirt tra Hojlund e Napoli nelle ultime ore sta portando a un ottimismo, che non fa ancora rima con affare concluso ma sicuramente il Napoli vuole portare a termine questa operazione”.