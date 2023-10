Howe perde Barnes per i prossimi tre mesi: l'annuncio dell'allenatore del Newcastle

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato così nel post partita della gara contro lo Sheffield sulle condizioni di Barnes: "Non è una frattura. Non conosco il termine medico da usare. E' un infortunio insolito, siamo un po' sconcertati su come sia potuto succedere, ma è proprio una di quelle cose che a volte succedono. Si vedeva dal modo in cui è caduto che sapeva subito di avere un problema".

Sui tempi di recupero: "Harvey resterà fuori per circa tre mesi. Non è necessario alcun intervento chirurgico, il che è una buona notizia".