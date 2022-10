I 3 portieri più forti al mondo secondo Pagliuca: "Courtois, poi Donnarumma, terzo Maignan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, ex portiere, si è così espresso a DAZN su quali siano, secondo lui, i tre portieri più forti al mondo in questo momento: "Quello che ha fatto meglio quest'anno è Courtois; in finale di Champions ha fatto una partita da erore. Poi, sono di parte: vedo ancora Donnarumma tra i più bravi d'Europa, nonostante l'annata scorsa sia incappato in qualche errore. Al terzo posto Maignan: è la rivelazione ed è il portiere più forte del campionato italiano".