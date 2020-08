I calciatori che hanno mosso più denaro: Ibrahimovic settimo

Transfermarkt, portale attento nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha riportato una speciale classifica contenente i giocatori che hanno mosso più denaro nel calcio in virtù dei trasferimenti che li ha visti protagonisti da una squadra all'altra. Se al primo posto, indiscutibilmente, si piazza Neymar in virtù dei 310.2 milioni di euro, al secondo posto figura Cristiano Ronaldo grazie ai 230 milioni mossi in diversi trasferimenti. A chiudere il podio ci pensa Lukaku con 203.6 milioni di euro totali, sin qui, spesi per lui. Un altro protagonista della top 10, senza dubbio, è Ibrahimovic grazie ai 169 milioni di euro mossi nei tanti trasferimenti che lo hanno visto protagonista.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La top 10 dei trasferimenti più "redditizi" <br><br>La classifica completa: <a href="https://t.co/ElIGbtlxhl">https://t.co/ElIGbtlxhl</a><a href="https://twitter.com/hashtag/TMdatabase?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TMdatabase</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Transfermarkt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Transfermarkt</a> <a href="https://t.co/He5B5aBgN6">pic.twitter.com/He5B5aBgN6</a></p>— Transfermarkt.it (@TMit_news) <a href="https://twitter.com/TMit_news/status/1264225828340224002?ref_src=twsrc%5Etfw">May 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>