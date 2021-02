I Fan Token del Milan su Binance: generati 6 milioni di dollari in valuta digitale

Secondo quanto riferisce medium.com, il Milan, in collaborazione con Chiliz, ha lanciato ieri il $ACM Fan Token su Binance, che è il più grande mercato di scambio di criptovalute del mondo. La quotazione ha portato a volumi di scambio di 50 milioni di dollari nei primi 30 minuti e la generazione di 6 milioni di dollari in valuta digitale. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha commentato così: "La quotazione del $ACM Fan Token su Binance, resa possibile dalla nostra partnership con Chiliz, si è rivelata una mossa strategica di notevole successo. Fin dalle prime fasi della nostra partnership abbiamo compreso appieno quale potente strumento di coinvolgimento dei fan possano essere i Fan Token e come possano svolgere un ruolo importante nella nostra strategia digitale e commerciale a lungo termine". Lo riporta il portale calcioefinanza.it (clicca qui per l'articolo completo).