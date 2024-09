I "milanisti" trascinano l'Empoli: le pagelle di Colombo e Vasquez

Un grande Empoli in questo avvio di stagione. La squadra toscana ha vinto il primo anticipo del venerdì in casa del Cagliari per 2-0. Con questa vittoria la formazione di D'Aversa non ha solo allungato la striscia di imbattibilità in questo inizio di campionato (due vittorie e tre pareggi) ma si è anche assicurata l'ebbrezza del secondo posto momentaneo in classifica. Anche nella gara di oggi determinanti i milanisti in prestito: il primo gol lo ha segnato Lorenzo Colombo e tra i pali Devis Vasquez ha fatto un'altra grande prestazione.

Queste le pagelle di TMW per i due rossoneri in prestito:

Vasquez 7 - Prestazione solida del portiere empolese, che si è fatto trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Ottimo l'intervento su Deiola nel primo tempo, così come le uscite sicure sui cross del Cagliari. Il portiere ha trasmesso sicurezza a tutto il reparto difensivo e ha contribuito in maniera significativa al clean sheet della squadra. Nel finale ha compiuto una grande parata sul tiro deviato di Gaetano, salvando il risultato.

Colombo 7 - Ha aperto le marcature con un gol di grande precisione e per tutta la partita si è dimostrato un costante pericolo per la difesa del Cagliari. Il suo movimento senza palla ha creato spazi per i compagni e la sua capacità di giocare spalle alla porta si è rivelata preziosa per far salire la squadra nei momenti di pressione avversaria. L'ex Milan ha lavorato molto per la squadra, sacrificandosi anche in fase di non possesso. Dal 73' Solbakken 6 - Entrato nel finale per dare freschezza all'attacco, ha mostrato buona volontà nel pressing e nel cercare di tenere alta la squadra. Ha avuto anche un'occasione per segnare, ma era in fuorigioco.