I numeri del 2020 rossonero - Vittorie, sconfitte, pareggi e non solo: tutti i dati di Pioli da quando siede sulla panchina del Milan

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una ripresa importante a livello di gioco e grandi meriti sicuramente vanno a Stefano Pioli, un allenatore capace di rimodellare e ricreare un gruppo e una squadra con grandi potenzialità Ad accreditare questa tesi arrivano i dati del tecnico emiliano che parlano di 58 panchine con i rossoneri sin qui in cui ha ottenuto 34 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte. La percentuale di vittorie è del 58.62% in cui sono stati segnati complessivamente 120 reti e ne sono state subite 63. I dati riguardano tutte le competizioni.