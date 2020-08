I numeri di Deulofeu prima della rottura del crociato a febbraio

Gerard Deulofeu non si nasconde più e chiama il Milan a gran voce. L’esterno spagnolo che ha militato sei mesi in rossonero da gennaio 2017 fino a giugno dello stesso anno, vorrebbe tornare in Italia. L’ultima stagione al Watford è stata negativa ma lo spagnolo prima d’infortunarsi a febbraio (rottura del legamento crociato contro il Liverpool) era riuscito comunque a totalizzare quattro gol e cinque assist in Premier League.