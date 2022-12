I promossi della Gazzetta dopo la sfida con il Lumezzane

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport non ha fatto le pagelle per la sfida contro il Lumezzane vinta dal Milan ieri pomeriggio ma ha comunque indicato chi ha giocato meglio e chi meno bene tra le fila del Milan. I promossi sono Adli e Pobega. Per il franco-algerino questo il giudizio della rosea: "Il gol è da applausi come l'attitudine da 10. Piace come in estate ma saprà ripetersi quando conta?". Per il centrocampista, ieri schierato sulla fascia queste parole: "Esterno a tutto campo e poi terzino sinistro, doppio inedito in cui non sfigura: la gamba c'è, le idee pure".