Ibra a Milan Tv: "Non solo oggi, in tutte le partite vogliamo essere presenti con un alto livello"

Direttamente dal prato di San Siro, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato il senior advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic che ha parlato dell'atmosfera per la festa del 125° anniversario ma anche della volontà di vincere e fare bene. Le sue dichiarazioni.

Sulla serata speciale: "Serata molto molto speciale, oggi abbiamo qualche leggenda in casa e presentiamo la Hall of Fame: siamo molto orgogliosi e contenti di questo momento. Oggi si vede la storia e chi l'ha fatta con il Milan, io come ex giocatore sono molto orgoglioso. Poi ce ne sono altri che l'hanno fatta più di me: chi ha giocato per il Milan capisce cos'è il Milan e stasera possiamo fare vedere tanrto di quest astoria. E speriamo per il risultato"

Bisogna essere all'altezza anche sul campo come ha detto il mister Fonseca? "Si, ovvio. Ma non solo questa partita, tutte le partite vogliamo essere presenti con un livello alto: facciamo vedere chi siamo e dove cerchiamo di arrivare. Sono fiducioso perché la squadra po' forte, anche se sono mancati un po' di risultati"