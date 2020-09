Ibra-Calha connection: superato l'esame irlandese. La nuova prima di Gigio

Mentre Luis Suarez sostiene l'esame di italiano per poter diventare comunitario, il Milan batte un colpo nel secondo turno di Europa League e supera il test irlandese contro lo Shamrock Rovers. Un Milan da q.b, quanto basta per sbarazzarsi di una squadra tanto volenterosa e in palla fisicamente, quanto limitata tecnicamente, che ha però interpretato duramente la partita, con numerosi falli ai danni della formazione di Pioli. I rossoneri vincono al Tallaght Stadium di Dublino grazie alle giocate di Calhanoglu (1 gol e 1 assist) e al sempreverde Ibrahimovic (in gol con il Milan in Europa 3137 giorni dopo l'ultima volta), che ha segnato la rete che ha sbloccato la gara in un momento non semplicissimo per il Diavolo, con l'occasione di Greene sventata da Donnarumma pochi minuti prima. Proprio la connection tra il turco e lo svedese alimenta le speranze dei rossoneri in vista della stagione inaugurata questa sera, con Calha che ha preso parte a ben 12 gol nelle ultime 7 gare ufficiali del Milan (5 gol e 7 assist).

Complice l'assenza di Romagnoli, Gianluigi Donnarumma ha avuto la possibilità di giocare con la fascia da capitano al braccio per la prima volta fuori dai confini italiani, una soddisfazione innegabile per chi ha i colori rossoneri nel cuore, che dovrà dimostrare questo attaccamento anche in sede di contrattazione quando insieme all'agente verrà discusso il rinnovo del contratto in scadenza tra 9 mesi. La capolista del campionato irlandese ha provato a rovinargli la festa, impegnandolo con un paio di conclusioni insidiose, ma Gigio ha fatto buona guardia, dimostrandosi attento e concentrato. Da segnalare gli esordi di Brahim Diaz (il talento c'è, ma va disciplinato) e Tonali (in comprensibile ritardo di condizione). Tra una settimana a San Siro arriverà il Bodo Glimt per il terzo turno preliminare di Europa League, ma prima ci sarà il posticipo di lunedì contro il Bologna. Il Milan vuole iniziare bene anche in Italia.