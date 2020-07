Ibra-CR7, lo svedese vince il confronto numero 12: tutti i precedenti tra i due campioni

Zlatan Ibrahimovic ha battuto la Juventus e Cristiano Ronaldo, segnando anche il rigore che ha riaperto la gara. Il confronto di San Siro è stato il dodicesimo, e forse l'ultimo, tra i due campioni: lo svedese ha vinto in due occasioni, entrambe con un suo gol (la sfida di ieri e l'1-0 nel Clasico del 2009), mentre il portoghese ha prevalso cinque volte, cinque come i pareggi. Memorabile il preliminare in vista dei Mondiale del 2014, quando Svezia-Portogallo finì 2-3: doppietta di Ibrahimovic e tripletta di Ronaldo.