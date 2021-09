Ibra e Leao stendono la Lazio. CorSport: "Il Milan ne ha di più"

"Il Milan ne ha di più", titola stamane il Corriere dello Sport sulla gara di ieri tra Milan e Lazio, terminata con la netta vittoria per due a zero dei rossoneri di mister Pioli. Terza vittoria di fila, spedendo al tappeto la Lazio di Sarri, non ancora in linea con il nuovo progetto. Non ingannino i due gol realizzati in contropiede e neppure il nome dei protagonisti. E’ stato un dominio assoluto, firmato dalla saetta portoghese e dal vecchio Zlatan, ormai quarantenne. Non giocava da maggio, è entrato a mezz’ora dalla fine e ha fatto centro 175 giorni dopo l’ultima volta e tre giorni prima del debutto in Champions ad Anfield Road con il Liverpool.