"Ibra farà tutto quello che è possibile, a Fonseca verrà consegnata una squadra forte" Così Dida sull'attualità rossonera

vedi letture

Nelson Dida, ex storico portiere rossonero è stato intervistato da SportMediaset a margine dell’evento della Five Padel Cup, in scena a Cervia. Ecco le sue dichiarazioni in merito all'importanza del ruolo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero:

Dida spiega: “Ibra farà tutto quello che è possibile, conosce il Milan e sa che è una grandissima squadra e vuole sempre puntare in alto. A Fonseca verrà sicuramente consegnata in mano una squadra competitiva“.