Ibra-Giroud insieme dal primo minuto? Per ora per Pioli sono ancora uno l'alternativa dell'altro

Stefano Pioli, per il momento, non cambia idea: Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono uno l'alternativa dell'altro, almeno in partenza. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che per ora è difficile vederli in campo insieme dal primo minuto, più probabile a partita in corso in caso di necessità.