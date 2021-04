Ibra ispira, Rebic e Kessie colpiscono: 45 minuti di ottimo Milan al Tardini

Milan in vantaggio 2-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gara. Prestazione impeccabile fin qui. Ibra protagonista in entrambi i gol: prima rifinisce per Rebic, che non sbaglia davanti a Sepe, poi ispira Theo Hernandez, che vede e premia l'inserimento di Kessie: tocco vincente dell'ivoriano e pallone all'angolino. Donnarumma mai chiamato in causa, Tomori e Kjaer sempre presenti in area. Insomma, una prestazione da Milan.