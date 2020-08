Ibra, la maledizione della 9 e quella profezia di Pippo: "Con Zlatan finirà"

Tra il serio e il faceto, i tifosi del Milan sostengono che dall'addio di Filippo Inzaghi si sia abbattuta una sorta di 'maledizione' sulla maglia numero 9 rossonera, che ha impedito che chi l'abbia indossata successivamente sia riuscito a rendere al meglio. Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andrè Silva, Higuain e Piatek: sono tantissime le vittime, di cui alcune eccellenti, che non sono riusciti a sfatare questo 'sortilegio'. Il prossimo ad indossare la 9 sarà Zlatan Ibrahimovic e proprio Pippo, in tempi non sospetti a fine marzo, parlava così: "A me viene da sorridere, mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic la maledizione finirebbe immediatamente, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a Van Basten, è una maglia importante che ritornerà a fare gol".